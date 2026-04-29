Sara Rattaro protagonista a Conversazioni a Girgenti

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 18,00 presso il Polo Culturale S. Pietro di Agrigento sito in via Pirandello, 9 si terrà il secondo appuntamento della 4^ edizione delle Conversazioni a Girgenti.

Questo secondo incontro è dedicato a Sara RATTARO, autrice del romanzo edito da PIEMME ‘Il vestito di mia madre – Storia di Teresa Mattei, antifascista’, che converserà con la prof.ssa Alessandra Grassi.

L’evento è organizzato dal Centro Culturale Pier Paolo Pasolini, dall’ANPI di Agrigento con il patrocinio del Dipartimento Regionale ai Beni Culturale e dell’I.S.

Nell’anno dell’anniversario della Costituzione Italiana, questo romanzo porta alla luce una figura straordinaria e ancora poco conosciuta: Teresa Mattei, partigiana, attivista, simbolo dell’Italia che rinasce dalla dittatura e sceglie la democrazia.

(Firenze, 1938). Teresa ha diciassette anni quando, tra i banchi di scuola, si alza in piedi per contraddire un professore che difende le leggi razziali. In un’Italia che pretende silenzio, la sua voce è troppo libera per restare muta. Il prezzo è l’espulsione da tutti gli istituti del Regno. Ma Teresa non ha mai saputo piegarsi.

Cresciuta accanto a un padre apertamente antifascista, in una famiglia già impegnata nella militanza, sceglie

presto la lotta clandestina. Nella Resistenza diventa “Chicchi”: staffetta ribelle. Dopo la Liberazione sarà la più giovane eletta all’Assemblea Costituente (25 anni), e porterà nella nuova Italia la voce delle donne e di una generazione che ha scelto di non restare in silenzio.

Una storia di coraggio, dissenso e fedeltà alle proprie idee senza compromessi. Fu lei a scegliere la mimosa, fiore povero e resistente come simbolo della giornata internazionale della donna.

In questo lavoro, Sara Rattaro unisce rigore storico e forza narrativa; il romanzo porta un valore culturale, educativo e civile.

L’AUTRICE

É una delle autrici più lette, con oltre 250.000 copie vendute. Infatti, non è un caso che è una delle scrittrici più amate dai librai. Sara Rattaro è nata a Genova. È autrice di romanzi accolti con grande successo da librai, lettori e critica, e tradotti in nove lingue: Sulla sedia sbagliata, Un uso qualunque di te, Non volare via (Premio Città di Rieti 2014), Niente è come te (Premio Bancarella 2015), Splendi più che puoi (Premio Rapallo Carige 2016), L’amore addosso (Premio Letteraria 2018), Uomini che restano (Premio Cimitile 2018), Andiamo a vedere il giorno, La giusta distanza, Una felicità semplice, Io sono Marie Curie ed è anche autrice di romanzi per ragazzi,editi da Mondadori. Dirige la collana di narrativa italiana di Morellini Editore e la scuola di scrittura «La fabbrica delle storie»

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.