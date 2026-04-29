Cerimonia di Consegna dei Premi Panathlon 2025 e delle Benemerenze Nazionali C.O.N.I.: i premiati

Si svolgerà presso la splendida cornice della sala conferenze “silvia pellegrino” del libero consorzio comunale di agrigento sita in via acrone, 27, giovedì, 30 aprile 2026, alle ore 16,00 la cerimonia di consegna dei premi primavera e premi fair play (alla memoria, alla carriera, alla solidarietà e per la promozione sportiva) assegnati dal panathlon club di agrigento per l’anno 2025 e delle benemerenze che la commissione nazionale del coni ha conferito ai dirigenti, tecnici e agli atleti campioni italiani assoluti per l’ anno agonistico 2023 e residenti nella provincia di agrigento.

Per le benemerenze coni a società sportive e dirigenti e tecnici riceveranno la stella di bronzo Amabile Bonafede, Giancarlo La Greca, Giuseppe Piazza.

Per la Sezione di agrigento del tiro a segno nazionale riceveranno la stella di argento: Asd club nautico “punta piccola”, asd polisportiva “p. guidotto” licata;

La palma di bronzo al merito tecnico: Angelo Mauro; la medaglia di bronzo al valore atletico a emma colletti – campionessa italiana karate kumite kg. 50, santo tirnetta – campione italiano safari fotografico subacqueo.

Il premio panathlon per il fair play alla carriera sarà assegnato a Calogero Giardina (associazione italiana arbitri);

il premio panathlon per il fair play alla memoria sarà assegnato a: Marco Chiaramonti (circolo del tennis agrigento), giusy liberto (academy centro danza agrigento);

il premio panathlon per il fair play per la solidarieta’ sarà assegnato a: Anna Marino (presidente dell’associazione volontari di strada onlus)

il premio panathlon per la promozione sportiva: pro sport ravanusa (comitato italiano paralimpico) unitas sciacca calcio (federazione italiana gioco calcio)fc camastra (federazione italiana gioco calcio)sporting club “maccalube” – aragona (federazione italiana pallavolo)consorzio “vero sport” agrigento

Inoltre, riceveranno il premio panathlon primvera 20 atleti … dell’età compresa tra i 14 e i 21 anni che hanno ottenuto podi nazionali o che hanno partecipato con la nazionale italiana a campionati europei o mondiali e che sono tesserati per società sportive che ricadono nella provincia di agrigento.