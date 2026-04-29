Il M5S lancia “NOVA-Parola all’Italia”: proposte per il prossimo governo

Si chiama “NOVA-Parola all’Italia”, un percorso indetto dal Movimento 5 Stelle che punta a coinvolgere direttamente le persone nella stesura del programma di governo della prossima coalizione progressista (guarda il video). Il centro di tutto è una domanda diretta: cosa bisognerebbe fare nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani? Per rispondere, sono previsti 100 spazi di confronto in tutto il Paese, aperti a chiunque voglia dare un contributo, anche con una sola idea. Il metodo scelto per questi incontri è quello dell’Open Space Technology, un sistema che permette un confronto libero tra i partecipanti.

L’intento è quello di non limitare le decisioni alle sedi istituzionali, ma di trasformare i suggerimenti che arrivano dai cittadini in punti programmatici per l’azione politica futura.

Per quanto riguarda la provincia di Agrigento, il ritrovo è fissato per domenica 17 maggio 2026 a Realmonte, presso il locale “Madison” in via Panoramica 100. Le attività inizieranno alle ore 11.00 e termineranno alle 17.00. Durante la giornata sono messi a disposizione di tutti i presenti un punto ristoro e un pranzo a buffet.

Chi desidera partecipare è invitato a iscriversi tramite un modulo (disponibile qui).

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare Angelo Costanza, responsabile provinciale di questo percorso, al numero 3392605799.