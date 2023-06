Punti di raccolta abiti usati trasformati in discariche, Di Rosa: “ennesimo fallimento”

Ormai da alcuni mesi non viene effettuata la raccolta degli abiti usati e i contenitori, situati in varie parte della città, sono ormai diventate delle discariche a cielo aperto.

“Questi contenitori dovrebbero essere posizionati nelle isole ecologiche di prossimità, ma ad Agrigento non si aprono le isole e si preferisce installare i contenitori sui marciapiedi senza nessun controllo facendoli di fatto diventare delle discariche“, dichiara il responsabile Codacons Giuseppe Di Rosa.

Molto spesso s’incontrato cittadini, italiani ed extracomunitari, rovistare tra i vestiti, strapparli e poi invece di essere riposizionati all’interno del contenitore vengono sparpagliati lungo il marciapiede.

“Noi lo avevamo annunciato, ci vogliono delle telecamere che sorvegliano quello che succede, abbiamo piu volte chiesto all’amministrazione un incontro per affrontare il problema del controllo sulla differenza raccolta e non abbiamo ancora ricevuta nessuna risposta in merito. Noi siamo pronti a collaborare“, ha concluso Di Rosa.