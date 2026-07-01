ASP di Agrigento, Adriano Cracò nominato coordinatore dello staff della Direzione Generale
Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all'interno dell'ASP di Agrigento
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento comunica la nomina del dottor Adriano Cracò quale coordinatore dello Staff della Direzione Generale, incarico che ne consolida il ruolo all’interno della governance aziendale e rafforza la struttura di supporto alle attività strategiche della Direzione.
Medico specialista in ortopedia e traumatologia, il dottor Cracò vanta un percorso professionale di consolidata esperienza sia nell’ambito clinico che in quello organizzativo e gestionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all’interno dell’ASP di Agrigento, tra cui la direzione sanitaria dei presìdi ospedalieri di Agrigento e Ribera, per poi assumere la guida dell’Unità Operativa Complessa “Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Statistici Aziendali”, contribuendo allo sviluppo degli strumenti di programmazione, monitoraggio e governo delle attività aziendali. Più recentemente gli è stata inoltre affidata, ad interim, la direzione medica degli ospedali riuniti di Sciacca-Ribera, a conferma della fiducia riposta nelle sue capacità organizzative e manageriali.
Lo Staff della Direzione Generale rappresenta una struttura strategica dell’Azienda, chiamata a garantire il coordinamento delle funzioni di supporto al governo aziendale, l’integrazione tra le diverse articolazioni organizzative e l’attuazione degli indirizzi della Direzione nell’ambito della programmazione, del controllo e dell’innovazione gestionale. L’insediamento formale questa mattina, alla presenza del direttore generale ASP facente funzioni, Raffaele Elia, e del direttore amministrativo Ersilia Riggi.
«La nomina del dottor Cracò – dichiara il direttore Elia – rappresenta una scelta orientata alla continuità amministrativa e gestionale, ma anche alla valorizzazione di una professionalità che negli anni ha dimostrato competenza, equilibrio e capacità di affrontare processi organizzativi complessi. Sono certo che il suo contributo sarà determinante nel sostenere il percorso di innovazione e di efficientamento che l’Azienda sta portando avanti».
La Direzione Strategica rivolge al neo coordinatore dello Staff i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che il nuovo incarico contribuirà a rafforzare ulteriormente la capacità dell’Azienda di rispondere con efficacia alle sfide organizzative e assistenziali del territorio.