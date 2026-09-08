Monumento per vittime Foibe, al sindaco di Siculiana il premio Histria Terra 

Sette mesi dopo l’inaugurazione di un monumento alla memoria di 438 martiri siciliani delle foibe nel Comune di Siculiana, sarà conferito venerdì 11 settembre a Trieste, al sindaco del comune siciliano Giuseppe Zambito, il premio “Histria Terra 2026”, il riconoscimento nazionale promosso e assegnato dal 2008 dall’Unione degli Istriani. È la prima volta che si assegna ad un primo cittadino. Nelle motivazioni si sottolinea in particolare “il valore civico e morale dell’iniziativa, realizzata alla memoria del siculianese Gerlando Vasile, classe 1896, una delle vittime siciliane dei massacri delle foibe e delle deportazioni ad opera dei partigiani jugoslavi di Tito intorno alla fine della seconda guerra mondiale, consacrandone il perpetuo ricordo”. Un progetto monumentale nato su impulso di Rosa Vasile, figlia di Gerlando, il cui impegno ha permesso di trasformare la memoria familiare in un simbolo per l’intera collettività.

“È un onore che condivido con l’intera comunità di Siculiana, con la cittadinanza e, in particolare, con la signora Rosa Vasile – ha detto Zambito – la memoria non è soltanto celebrazione del passato, ma un presidio civile di pace e di unione per le future generazioni».

La cerimonia di consegna del Premio Histria Terra si terrà venerdì pomeriggio a Trieste, a Palazzo Tonello, sede dell’Unione degli Istriani.