Rapinano anziani all’uscita del centro commerciale, scatta un altro arresto

I carabinieri della stazione di Villaseta, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento, hanno arrestato Christian Giordano, 38 anni, e Salvatore Lombardo, 32 anni. I due indagati, difesi dall’avvocato Alessandro Gerardi, sarebbero gli autori della rapina ai danni di due anziani coniugi messa a segno lo scorso 14 dicembre all’uscita del centro commerciale “Città dei Templi”.

In particolare, secondo quanto ricostruito, uno dei due rapinatori avrebbe aggredito e strattonato una coppia di coniugi 80enni di Agrigento, riuscendo a portare via la borsa della donna dopo averla trascinata a terra per diversi metri. L’immediato intervento dei militari operanti ha consentito di riconoscere, anche a seguito di visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, il pregiudicato e di rintracciarlo presso la propria abitazione ubicata nelle adiacenze del predetto centro commerciale. Adesso è scattato, dunque, un altro arresto a margine della vicenda.