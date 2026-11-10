Riapre la Biblioteca Regionale “Luigi Pirandello”, Sciarratta: “un polo multifunzionale per la città”

Riapre la Biblioteca Regionale “Luigi Pirandello”. La storica istituzione ha lasciato i locali di via Imera ad Agrigento per trasferirsi all’interno degli spazi rinnovati del Palacongressi al Villaggio Mosè. Il trasloco della biblioteca segna un passo concreto verso la trasformazione del Palacongressi in un vero polo multifunzionale per la città, concepito per accogliere laboratori, esposizioni d’arte, conferenze, seminari e rassegne teatrali. “Si dà l’opportunità alla città, al territorio di avere la possibilità di essere a contatto con i contenuti della biblioteca. E’ un progetto culturale importante, non è stato facile ma grazie a tutti quelli che lo hanno reso possibile ci siamo riusciti ed è importante per Agrigento, per il villaggio Mosè, un ulteriore tassello di quel centro culturale che abbiamo pensato e quasi realizzato al Palacongressi”, ha dichiarato il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, l’ente che gestisce la biblioteca dal dicembre 2009.

La nuova sede riunisce anche la biblioteca scientifica del Parco Archeologico, arrivando a custodire un catalogo di circa 50.000 volumi dedicati a critica letteraria, discipline dello spettacolo, arti visive e cinema, oltre a collezioni periodiche e materiali multimediali. Il fiore all’occhiello rimane il prestigioso Fondo storico Luigi Pirandello: un patrimonio archivistico di inestimabile valore biografico e letterario, composto da un ricco epistolario, testi teatrali, bozze manoscritte, appunti di progetti mai portati a compimento e documenti autografi inediti che illuminano la sfera creativa e personale del drammaturgo agrigentino.

“Abbiamo in cantiere un progetto culturale di valorizzazione della biblioteca, continua il direttore Sciarratta, ci sarà la possibilità di avere il contatto con i visitatori che potranno sentire delle letture teatralizzate dei libri e soprattutto con questi nuovi spazi vogliamo aprire anche al mondo scolastico, ai ragazzi che rappresentano il patrimonio del nostro futuro e noi abbiamo l’obbligo culturale, istituzionale, di fornire tutto quello che abbiamo in possesso, renderlo visibile e valorizzarne i contenuti in modo che possono essere percepiti dal mondo della scuola”, ha concluso Sciarratta.

La cerimonia inaugurale, che ha visto la presenza delle istituzioni civili e militari del territorio agrigentino, è stata accompagnata da una serie di incursioni sceniche intitolate «sorprese pirandelliane», curate dal regista e attore Gaetano Aronica insieme agli interpreti Marzia Patanè Tropea, Nicola Puleo ed Emanuele Carlino.