Ruba merce per 830 euro in diversi negozi, denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di Ragusa, per furto aggravato.

L’uomo è stato controllato dai Carabinieri alla guida della propria autovettura mentre si aggirava nei parcheggi della zona commerciale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di prodotti di vario genere risultati provento di furti commessi in diversi esercizi commerciali, per un valore complessivo di 830,00 euro. I prodotti sono stati restituiti agli esercenti.