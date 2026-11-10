Siracusa

Ruba merce per 830 euro in diversi negozi, denunciato

Trovato in possesso di prodotti di vario genere risultati provento di furti commessi in diversi esercizi commerciali, per un valore complessivo di 830,00 euro

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato in stato di libertà un 28enne di Ragusa, per furto aggravato.

L’uomo è stato controllato dai Carabinieri alla guida della propria autovettura mentre si aggirava nei parcheggi della zona commerciale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di prodotti di vario genere risultati provento di furti commessi in diversi esercizi commerciali, per un valore complessivo di 830,00 euro. I prodotti sono stati restituiti agli esercenti.

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