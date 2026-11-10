Accoltellano e prendono a bastonate un 18enne, tre arresti per tentato omicidio

I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini di 46 e 22 anni, entrambi con precedenti penali per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del tentato omicidio di un 18enne di Pachino, commesso la notte del 25 agosto a Pachino, in via Taranto. Per il medesimo reato, in applicazione di una misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Catania, un 15enne è stato collocato in un Istituto Penale per Minorenni.

L’attività d’indagine, condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, ha consentito, grazie a complesse attività tecniche e all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona dell’aggressione, di ricostruire la dinamica dell’evento. La notte del 25 agosto 2026, in Pachino, i tre, per futili motivi riconducibili a pregressi contrasti scaturiti da una frase offensiva rivolta dalla vittima al 46enne, hanno colpito il 18enne, con inaudita violenza, con calci, bastonate e fendenti da arma da taglio. Nella circostanza uno degli indagati ha inoltre rivolto esplicite minacce di morte agli occupanti di un’autovettura in transito, intimando loro di allontanarsi immediatamente al fine di impedire che prestassero soccorso al giovane ormai esanime a terra. A seguito dell’aggressione, la vittima ha riportato una prognosi superiore a 40 giorni. Ai due maggiorenni la misura è stata notificata in carcere dove erano già ristretti per altra causa.