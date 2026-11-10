Scoperte irregolarità in due macellerie, 10 mila euro di sanzioni

La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato, nei giorni scorsi, una serie di accertamenti nel quartiere San Cristoforo.

A coordinare l’intervento sono stati i poliziotti dei Commissariati “Centrale e “San Cristoforo”, coadiuvati dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”. Al fianco dei poliziotti, hanno operato il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici e i tecnici dei settori “Igiene” e “Veterinari” dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione dell’Asp di Catania, gli agenti dei settori “Annona”, “Viabilità” e “Ambiente” della Polizia Locale del Comune di Catania. Sono state controllate alcune attività commerciali, con particolare attenzione ad alcune macellerie ubicate nel quartiere, per assicurare la tracciabilità della filiera alimentare, a garanzia della legalità e della salute dei consumatori. In due macellerie sono state riscontrate molteplici irregolarità di carattere amministrativo, che hanno portato all’elevazione di sanzioni per un importo complessivo di 10.000 euro.

Nello specifico, al titolare della prima macelleria controllata è stata contestata la mancanza di tracciabilità di 64 chili di alimenti, tra carne bovina ed equina, con sanzione di 8.000 euro, e l’assenza di segnalazione degli ingredienti. Durante gli accertamenti è stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la presenza di alcune bombole di gas, che, come è stato constatato sul posto, superavano i limiti di volume di gas che è possibile detenere all’interno di un locale, ovvero 75 litri, limite imposto dalla normativa per preservare l’incolumità pubblica. Il titolare è stato sanzionato anche per la presenza di un estintore scaduto. Al titolare della seconda macelleria, invece, sono state irrogate sanzioni per 2.000 euro per l’omessa informazione sugli ingredienti ai consumatori e si è proceduto al sequestro amministrativo di 8 chili di preparati alimentari.

Nel corso dei controlli in strada, i poliziotti del “Centrale” e di “San Cristoforo” hanno notato un soggetto che aveva cinque cani tenuti in condizioni etologiche non adeguate. Pertanto, i medici veterinari hanno verificato le condizioni di salute degli animali e hanno emanato nei confronti dell’uomo una specifica diffida ad adempiere anche alla registrazione mediante microchip, pena la comminazione della sanzione amministrativa di 300 euro per ciascun cane. Gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale hanno istituito molteplici posti di controllo, dislocati in più punti del quartiere, come piazza Caduti del Mare, via Plebiscito, piazza Palestro. Complessivamente, sono state identificate 193 persone, di cui 72 già note alle forze di polizia, e sono stati controllati 71 veicoli.

Tra le infrazioni più ricorrenti la mancanza di revisione e di copertura assicurativa per diversi veicoli per i quali sono scattati, rispettivamente, la sospensione dalla circolazione e il sequestro amministrativo. Alcuni conducenti sono stati sorpresi alla guida senza patente e si è proceduto al fermo amministrativo dei loro veicoli. Sono state ritirate quattro carte di circolazione. Oltre alle consuete verifiche ai soggetti destinatari di misure limitative della libertà, sono stati controllati alcuni avventori di diversi esercizi pubblici, in via Della Concordia, per scongiurare che questi locali possano trasformarsi in abituali luoghi di ritrovo di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale.