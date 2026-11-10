Grosso incendio a Castellammare, scuole chiuse e abitazioni evacuate

Un grosso incendio si è sviluppato la notte scorsa a Castellammare del Golfo, nel trapanese. I Vigili del Fuoco, forestali e volontari e, da questa mattina anche due canadair e un elicottero della forestale, sono al lavoro ininterrottamente per tentare di spegnere le fiamme in contrada di Bocca della Carrubba. Evacuate alcune abitazioni.