Agrigento

Rifiuti abbandonati a fuoco a San leone, l’intervento dei Vigili del fuoco

I residenti hanno lanciato l'allarme

Pubblicato 47 minuti fa
Da Redazione



Ancora rifiuti in fiamme a San Leone zona balneare di Agrigento. Alcuni sacchi di rifiuti, contente plastica e carta, ma anche indifferenziato, e olio, sono stati avvolti dalle fiamme. Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono recati i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non è la prima volta che si verificano incidenti alle prime ore della mattina nel lungomare.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Ordine dei Commercialisti, eletto il nuovo consiglio
Agrigento

Rifiuti abbandonati a fuoco a San leone, l’intervento dei Vigili del fuoco
Mafia

La Dda di Palermo indaga sull’omicidio di Vito La Puma: c’è la pista della faida mafiosa
dalla Regione

Sicilia, Schifani riceve il vicepresidente del consiglio Tajani
dalla Regione

Forte maltempo in Sicilia tra lunedì e martedì, diramata la preallerta dalla Protezione civile Regionale
Catania

Detenzione di materiale pedopornografico, sotto indagine quattro persone
banner italpress istituzionale banner italpress tv