Rifiuti, Legambiente premia gli alunni dell’istituto Montalcini di Agrigento

Premiate le scuole siciliane che hanno partecipato al concorso di Legambiente ‘La mia città circolare’ , nell’ambito del progetto Sicilia Munnizza Free. Lanciato lo scorso dicembre, il concorso è stato lo spunto per un percorso di educazione all’economia circolare, cui hanno aderito oltre 40 istituti scolastici da tutte le province siciliane. Il percorso, condotto in piena autonomia dalle insegnanti, è stato articolato in più fasi: un momento formativo iniziale di circa 25 ore, rivolto ai docenti a cura di Legambiente scuola e formazione, ed interventi da parte di educatori di Legambiente distribuiti nelle varie fasi del progetto, al fine di orientare e facilitare il lavoro di lettura ed elaborazione.

Tre i progetti premiati: per la scuola primaria ha vinto il progetto “Il Carnevale del Riciclo” presentato dagli alunni della Scuola Manatthan dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento; perr la scuola secondaria di I grado ha vinto il progetto “Il TG della sostenibilità” presentato dagli alunni della classe 1B dell’I.C. Sferracavallo Onorato; perr la scuola secondaria di 2 grado ha vinto il progetto “Punto di raccolta olio alimentare esausto” presentato dagli alunni della 2BL del I.T.T. Copernico di Barcellona di Pozzo di Gotto. La premiazione è avvenuta in occasione dell’EcoForum regionale sui rifiuti e l’economia circolare ai Cantieri culturali alla Zisa a Palermo. ‘Sicilia Munniza Free’ è patrocinata da Anci Sicilia e Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti.