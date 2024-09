Rifiuti nel centro storico, lo sfogo delle ditte: “Noi puliamo ma poco dopo ci sono nuove discariche”

“Non abbiamo mai detto che la rimozione dei rifiuti indifferenziati abbandonati nel centro storico non sia di nostra competenza ne che non rientri nel nostro contratto. Le nostre due squadre di operatori ecologici appositamente incaricati, raccolgono anche i rifiuti che vengono abbandonati senza criterio nel centro storico cittadino e in altre zone della città. Il problema, semmai, è che dopo poche ore o l’indomani, qualcuno continua a fare come gli pare”.

Ad intervenire sui continui casi di abbandono di rifiuti di ogni genere in città, e nella fattispecie tra le vie Iacono e via Argento, nel cuore del centro storico agrigentino, sono le ditte Iseda e Sea che si occupano del servizio, che hanno accertato alcuni passaggi della vicenda attenzionata nei giorni scorsi, da alcuni residenti, uno dei quali sosteneva di essersi rivolto alle aziende non ottenendo risposte soddisfacenti.

“Come ditte – spiegano – abbiamo parlato con i nostri addetti alle segnalazioni telefoniche e di questa segnalazione non vi è traccia. Ma non è questo il punto. Noi ribadiamo che le nostre due squadre di operatori ecologici che si occupano proprio di raccogliere questo tipo di rifiuti, fanno del loro meglio per ripulire anche dove alcune persone lasciano la propria spazzatura senza rispetto per il nostro lavoro e senza riguardo verso gli agrigentini che fanno una corretta differenziata. Purtroppo, questo fenomeno non si riesce a debellare nonostante l’impegno che come ditte e come Comune di Agrigento, mettiamo per tamponare anche il malcostume di pochi che è comunque sufficiente a dare una brutta immagine di alcune zone della città”.