Rilanciare il salotto buono di Agrigento, i commercianti incontrano il commissario Termine

Il commissario straordinario della Camera di Commercio di Agrigento, Giuseppe Termine, anche nella qualità di presidente del Centro Commerciale Naturale, ha ricevuto una delegazione di commercianti del centro storico della città, in un incontro dedicato alle prospettive di rilancio del commercio e alla valorizzazione del centro commerciale naturale.

Al centro del confronto, in particolare, via Atenea, il “salotto buono” di Agrigento, considerata non soltanto come asse commerciale, ma come uno degli spazi identitari della città, capace di mettere insieme attività economiche, turismo, cultura e vita sociale.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione e ha consentito di avviare un confronto sulle esigenze degli operatori e sulle possibili iniziative da mettere in campo per rafforzare l’attrattività del centro storico, sostenere le attività commerciali e favorire una maggiore integrazione tra commercio, turismo e valorizzazione del patrimonio urbano.

«Il centro storico – afferma il commissario straordinario Giuseppe Termine – non può essere considerato soltanto uno spazio nel quale operano le imprese commerciali, ma rappresenta un patrimonio economico, sociale e identitario della città. Via Atenea, in particolare, deve tornare a essere sempre più un luogo vissuto, attrattivo e capace di generare economia. Per questo è importante ascoltare direttamente gli operatori e costruire insieme un percorso concreto di rilancio».

«La Camera di Commercio – aggiunge Termine – intende svolgere fino in fondo il proprio ruolo di raccordo tra il mondo delle imprese, le istituzioni e il territorio, favorendo il confronto e la costruzione di progetti condivisi. Il rilancio del centro storico richiede una visione comune e un’azione coordinata, perché la vitalità del commercio di prossimità è strettamente legata alla qualità urbana e alla capacità della città di attrarre cittadini, visitatori e nuove attività».

Dal confronto è emersa la volontà di proseguire il dialogo, individuando azioni concrete per il rilancio del centro commerciale naturale e, in particolare, di via Atenea, attraverso una collaborazione sempre più stretta tra operatori economici e istituzioni.