“Ripassiamo insieme”, oculisti agrigentini a confronto per un anno intero

Inizierà sabato 16 marzo e, grazie a ben 11 incontri, durerà fino al 21 dicembre 2024, il Corso di Aggiornamento Oculistico organizzato ad Agrigento dal Club Mediterraneo di Oftalmologia, che riunisce gli oculisti delle Province di Agrigento, Trapani e di diverse altre province siciliane.

Presidente del Corso è il dottor Charles Anthony Martorana, Direttore

dell’Unità Operativa Complessa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di

Agrigento. Responsabile scientifico il dottor Stefano Cipolla, Dirigente

Medico dell’Unità Operativa Complessa del San Giovanni di Dio di Agrigento.

Tutti gli incontri si terranno, grazie alla disponibilità del Commissario Straordinario dell’Asp Dottor Giuseppe Capodieci, ed al Direttore Sanitario di Presidio dottor Gaetano Migliazzo, nella Sala conferenze dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Numerosi i relatori dei corsi e tra questi tre dirigenti medici dell’Uoc di Oculistica del San Giovanni di Dio di Agrigento: Stefano Cipolla, Renato Nicoletti e Salvatore Alessi.

Il Corso di aggiornamento oculistico, che ha per titolo “Ripassiamo insieme”, si compone di ben 11 incontri su argomenti di strettissima attualità e si propone, al fine di potenziare ulteriormente l’assistenza

garantita ai pazienti, di rendere ancora più fattiva la collaborazione tra oculisti ospedalieri, del territorio e titolari di studi privati.

Tema del primo incontro, che avrà inizio alle 9 di sabato 16 marzo 2024,

è: “Refrazione e le sue correzioni”.

Ecco date e temi degli altri 10 appuntamenti:

– Sabato 6 aprile 2024: Cataratta.

– Sabato 27 aprile 2024: Patologie corneali

– Sabato 11 maggio 2024: Malattie vascolari retiniche

– Sabato 25 maggio 2024: Distacco di retina

– Sabato 8 giugno 2024: Uveiti

– Sabato 6 luglio 2024: Tumori intraoculari

– Sabato 14 settembre 2024: Glaucoma

– Sabato 12 ottobre 2024: Le Maculopatie

– Sabato 26 ottobre 2024: Oftalmologia Pediatrica

– Sabato 9 novembre 2024: Malattie delle palpebre e delle vie lacrimali

La conclusione dei corsi è in programma per Sabato 21 dicembre 2024,

quando Agrigento ospiterà il secondo meeting del Club Mediterraneo di

Oftalmologia. Anche in quell’occasione il programma dei lavori sarà

ricco di argomenti molto interessanti.