Rivelazione di segreto, chiesta condanna per tre ufficiali dei carabinieri

Il procuratore di Agrigento Salvatore Vella ed il sostituto Maria Barbara Grazia Cifalinò hanno avanzato una richiesta di condanna nei confronti di tre ufficiali dei carabinieri. Si tratta del colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale, del capitano Augusto Petrocchi, comandante della Compagnia di Licata, e del tenente Carmelo Caccetta, già comandante del Nucleo operativo della stessa Compagnia.

Il pubblico ministero ha chiesto un anno e sei mesi di condanna per Stingo, otto mesi per Petrocchi e due mesi e venti giorni per Caccetta. Il processo è in corso davanti al gup del tribunale di Agrigento Micaela Raimondo. La vicenda riguarda una presunta fuga di notizie sulla vicenda che ha portato all’arresto del maresciallo Gianfranco Antonuccio. Secondo la procura di Agrigento il colonnello Stingo, che era lecitamente al corrente dell’inchiesta in corso, avrebbe rivelato la circostanza al capitano che a sua volta avrebbe poi avvisato anche il tenente.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Salvatore Pennica, Daniela Posante, Santo Lucia. Si torna in aula il 17 maggio per le arringhe.