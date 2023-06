San Leone, escono da locale e ristorante e trovano le auto devastate 

Vandali in azione a San Leone, quartiere balneare di Agrigento. Due gli episodi che si sono registrati nelle ultime ore e, in entrambi i casi, ad essere prese di mira sono state altrettante automobili parcheggiate. Il primo raid è avvenuto lungo viale delle Dune. La Citroen C3, di proprietà di una donna ma in uso al figlio ventitreenne, è stata danneggiata. Sfondato il parabrezza e rigata la carrozzeria con un oggetto appuntito.

A fare la scoperta è stato il giovane non appena è uscito da un locale della movida sulla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti. Il secondo episodio è avvenuto in un’altra zona di San Leone. Questa volta è stata presa di mira la fiat Panda di una pensionata cinquantottenne. La donna era appena uscita da un ristorante quando ha scoperto vistose rigature sulla carrozzeria del veicolo.