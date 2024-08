San Leone, forze dell’ordine interrompono festa in villa a base di alcol e cocaina

Un festino in una villetta a San Leone, con musica a tutto volume, alcol e anche cocaina, è stato interrotto dalle forze dell’ordine alle prime luci del mattino. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Polizia e carabinieri sono intervenuti sul posto in seguito alle segnalazioni del vicinato che non riusciva a chiudere occhio nel bel mezzo della notte.

Le forze dell’ordine sono così entrate nella villetta di proprietà di un imprenditore agrigentino. Almeno una ventina i giovani che stavano partecipando al party tra cibo, alcol e anche cocaina. Uno dei ragazzi, infatti, è stato sorpreso a sniffare polvere bianca in auto. Per questo motivo è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti. Al vaglio anche la posizione del figlio del proprietario della villa che potrebbe dover rispondere di disturbo della quiete pubblica.