San Leone, l’Area progressista: “Dopo incidente buca ancora non segnalata”

“Non abbiamo più le parole per descrivere l’insipienza e l’inettitudine di questa Amministrazione. A 48 ore dal mortale incidente causato da un maldestro e criminale rattoppo sulla via Emporium, la buca assassina resta senza alcuna segnalazione, continuando ad essere una insidiosa minaccia. Soprattutto per i motociclisti, soprattutto per i turisti abituati a strade normali. Anzichè lacrime di coccodrillo, chi avrebbe dovuto assicurare la manutenzione delle strade e della sicurezza, avrebbe potuto disporre un minimo di segnaletica. Niente, non si ravvedono neanche di fronte a un grande lutto e all’indignazione generale della città”. Cosi il portavoce dell’Area Progressista di Agrigento, Nuccio Dispenza