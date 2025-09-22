Agrigento

San Leone, l’Area progressista: “Dopo incidente buca ancora non segnalata”

"La buca assassina resta senza alcuna segnalazione, continuando ad essere una insidiosa minaccia", dichiara Nuccio Dispenza

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

“Non abbiamo più le parole per descrivere l’insipienza e l’inettitudine di questa Amministrazione. A 48 ore dal mortale incidente causato da un maldestro e criminale rattoppo sulla via Emporium, la buca assassina resta senza alcuna segnalazione, continuando ad essere una insidiosa minaccia. Soprattutto per i motociclisti, soprattutto per i turisti abituati a strade normali. Anzichè lacrime di coccodrillo, chi avrebbe dovuto assicurare la manutenzione delle strade e della sicurezza, avrebbe potuto disporre un minimo di segnaletica. Niente, non si ravvedono neanche di fronte a un grande lutto e all’indignazione generale della città”. Cosi il portavoce dell’Area Progressista di Agrigento, Nuccio Dispenza

