Agrigento

San Leone, vigili sequestrano panineria ambulante e multano “furbetti” del parcheggio 

Proseguono senza sosta i controlli amministrativi da parte della polizia locale di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Proseguono senza sosta i controlli amministrativi da parte della polizia locale di Agrigento. I vigili urbani hanno effettuato delle ispezioni nel quartiere balneare di San Leone riscontrando irregolarità in particolar modo nel settore commerciale. Gli agenti hanno sequestrato un camion adibito a panineria ambulante poichè scoperto di assicurazione. Nei confronti del titolare è scattata anche una sanzione di poco inferiore a mille euro.

Multe anche ad altri due proprietari di furgoni-paninerie in quanto i mezzi sono risultati sprovvisti di revisione. Un’altra attività è stata sanzionata con circa 140 euro per occupazione abusiva di suolo pubblico. I vigili urbani, invece, hanno elevato anche diverse multa ai “furbetti” del parcheggio. Si tratta di sanzioni di 330 euro ciascuna nei confronti di “incivili” che nel centro cittadino hanno occupato gli stalli riservati ai diversamente abili. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Identità e cittadinanza, la mostra di Martina Sagona all’ex carcere San Vito di Agrigento
Politica

Cambiano e Adorno (M5S): “La salute non può essere terreno di equilibri politici”
Caltabellotta

Droga tra Menfi e Caltabellotta, due condanne 
Agrigento

San Leone, vigili sequestrano panineria ambulante e multano “furbetti” del parcheggio 
Apertura

La mafia a tre teste (Operazione Hydra) passa da Canicattì: i verbali del pentito William Cerbo
Apertura

Rapina a mano armata in una sala giochi a Cammarata, portati via 150 euro 