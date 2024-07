Scontro tra moto in contrada Kaos, morto 76enne di Genova; due feriti (ft e vd)

Incidente mortale lungo la strada statale 115 tra Agrigento e Porto Empedocle, in contrada Kaos. Il bilancio è pesantissimo: un morto e due feriti. A scontrarsi, secondo una prima ricostruzione, una Vespa ed una moto di grossa cilindrata. La vittima Pierluigi Vaccarezza, 76 anni di Genova era alla guida della Vespa e viaggiava con la moglie, rimasta ferita e trasportata in ospedale con un’ambulanza. Le sue condizioni sembrano essere serie. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Secondo una prima ricostruzione che deve essere necessariamente ed ulteriormente verificata, sembra che la vittima abbia tentato una manovra azzardata facendo una inversione pericolosa.

Dal senso opposto è piombata la moto di grossa cilindrata guidata da una donna (che è rimasta ferita ma non in maniera grave).

La vittima, originaria dell’agrigentino, abitava da moltissimi anni a Genova e si trovava ad Agrigento insieme alla moglie in vacanza. Avevano preso in affitto una casa davanti il mare di Realmonte.

