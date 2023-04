Scontro tra auto e furgone alla zona industriale: due feriti lievi

Incidente stradale questa mattina alla zona industriale di Agrigento, in contrada San Benedetto. A scontrarsi frontalmente un furgone Ford Transit e una Peugeot 208. Il conducente del furgone è rimasto illeso, mentre sono rimasti lievemente feriti gli occupanti dell’auto che per precauzione sono stati portati nel vicino ospedale. Sul posto per i rilievi di rito i Carabinieri di Agrigento e i vigili Urbani di Favara che si sono occupati di ripristinare il traffico, parzialmente bloccato.