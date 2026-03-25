Scoppia incendio in una casa abbandonata a Villaseta: l’intervento dei vigili del fuoco e polizia

Un incendio è scoppiato in un’abitazione abbandonata a a Villaseta richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia.

Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno spento il rogo; secondo una prima ricostruzione ad andare in fiamme dei vecchi mobili presenti nell’abitazione.

Sul luogo è anche intervenuta la polizia che ha avviato le indagini per capire chi e come sia scoppiato l’incendio. Non si registrano feriti.