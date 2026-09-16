Scuola, il Liceo Leonardo accoglie le prime classi in una cerimonia al Teatro dell’Efebo

È suonata la prima campanella per gli studenti del liceo scientifico-linguistico Leonardo di Agrigento, dando ufficialmente il via al nuovo anno scolastico. Un momento particolarmente significativo per gli alunni delle prime classi, che sono stati accolti nel corso di una cerimonia di accoglienza che si è svolta al Teatro dell’Efebo, in un’atmosfera pensata per celebrare l’inizio di un nuovo percorso di formazione e di crescita. Un appuntamento che ha rappresentato anche un momento di incontro tra la scuola, gli studenti, le famiglie e le istituzioni del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Agrigento, Sodano, e il presidente del Libero Consorzio, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni al mondo della scuola e alle nuove generazioni.

“Questa giornata non è soltanto un momento di festa, ma l’inizio di un meraviglioso viaggio insieme. Un cammino che si basa su un’alleanza educativa condivisa tra scuola e famiglie. A voi, ragazzi delle classi prime, diciamo: portate i vostri sogni e abitate il Leonardo! Dietro di voi ci sono 70 anni di straordinaria storia. Davanti a voi, infinite possibilità. Vi auguriamo di volare in alto, spiccare il volo e sognare in grande. Buon cammino a tutti!“, ha dichiarato la dirigente scolastico Patrizia Pilato.