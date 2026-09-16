“C’è un uomo che spaccia ad un ragazzino”, arrestato dopo segnalazione dei cittadini

Ancora una volta la collaborazione tra cittadini e Polizia di Stato ha permesso di raggiungere un significativo risultato, fermando un caso di spaccio di droga. I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno bloccato, in piazza Sciuti, un pusher catanese di 25 anni, il quale era stato visto da alcuni cittadini mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un ragazzino, apparentemente un minore. I passanti hanno segnalato immediatamente l’episodio ai poliziotti della Sala Operativa della Questura, fornendo specifiche descrizioni del presunto spacciatore.

Per svolgere tutti gli accertamenti necessari, in piazza è giunta una pattuglia della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che, grazie agli elementi descrittivi forniti dai cittadini nel corso della segnalazione telefonica, hanno individuato il 25enne. L’uomo è stato fermato e, durante i controlli, è stato trovato in possesso di 11 grammi di hashish e 3 grammi di anfetamina. La droga è stata posta sotto sequestro, mentre il pusher è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa di essere giudicato per direttissima.