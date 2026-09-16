Incidente in galleria, ripristinata la circolazione su A19

Sono stati ultimati nella tarda serata di ieri i lavori nella galleria San Nicola sulla A19 Palermo-Catania, a Enna, dopo i danni causati da un grosso mezzo. L’autostrada è stata riaperta al transito “in piena sicurezza”, dice Anas. “Nonostante gli ingenti danni causati dal sinistro, l’impegno senza sosta delle squadre ha consentito di completare gli interventi necessari e ripristinare la circolazione”, sottolinea Anas.