Palma di Montechiaro, vìola divieto di avvicinamento e si presenta sotto casa dell’ex: arrestato

I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, di Naro, sottoposto a un provvedimento di divieto di dimora nel territorio di Palma di Montechiaro e di divieto di avvicinamento alla persona offesa e di allontanamento dalla casa familiare.

I militari dell’Arma durante un normale servizio di pattugliamento hanno notato l’uomo alla guida di un ciclomotore nei pressi di un distributore di carburante lungo la Strada statale 115 e hanno deciso di seguirlo. L’uomo si è fermato nei pressi dell’abitazione dell’ex compagna, sostenendo di essere andato a salutare i figli prima di recarsi al lavoro.

Dopo gli accertamenti del caso l’uomo è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna e di dimora nel territorio di Palma di Montechiaro. In attesa della convalida d’arresto è stato ristretto agli arresti domiciliari; domani si presenterà in Tribunale accompagnato dal legale, l’avvocato Ignazio Terranova, per la direttissima.