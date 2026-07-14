Sere FAI d’Estate, al Giardino della Kolymbethra arriva Daniele Magro in acustico

Fino a metà settembre 2026 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS si vestono a sera per i tramonti e le notti estive, prolungando eccezionalmente gli orari d’apertura per ospitare in 15 regioni d’Italia oltre 350 esperienze fra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia. Torna l’atteso appuntamento con “Sere FAI d’Estate”, un ricco calendario lungo 3 mesi di iniziative per godere del fascino dei Beni della Fondazione, attraverso una proposta varia e inedita di esperienze serali.

Fino a sabato 29 agosto saranno 10 gli appuntamenti speciali, e 20 le serate, al Giardino delle Kolymbethra e Case Montana – luogo straordinario che coniuga archeologia, biodiversità e pratiche agricole tradizionali e che racchiude oltre 2.500 anni di storia della Valle dei Templi di Agrigento tra olivi secolari, agrumi profumati e antichi ipogei sotterranei. Domenica 19 Luglio sarà la volta di Daniele Magro in acustico alle ore 21.00. Cantautore e autore tra i più sensibili e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea, Daniele Magro ha costruito negli anni un percorso solido e profondo, fatto di parole, melodie e incontri artistici straordinari. Le sue canzoni hanno dato voce ad alcuni tra i più grandi interpreti italiani, generando collaborazioni prestigiose con Mina, Marco Mengoni, Raffaella Carrà, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi, Chiara Galiazzo, Michele Bravi e molti altri. Parallelamente al suo lavoro di autore, Daniele Magro ha sviluppato anche il proprio progetto artistico, pubblicando due EP e diversi singoli, affermandosi come cantautore capace di unire scrittura personale e respiro pop. Nato e cresciuto ad Agrigento, sceglie oggi di tornare simbolicamente a casa con un evento che è molto più di un concerto: un talk/podcast dal vivo, immerso nella bellezza storica e naturale della Kolymbethra, in cui racconterà il suo percorso umano e artistico.

Il Giardino della Kolymbethra sarà regolarmente visitabile anche in orario diurno, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 20.00, salvo prolungare l’orario di chiusura in occasione degli eventi di “Sere FAI d’Estate”. La visita al Giardino comprende anche l’accesso a Case Montana, edificio rurale storico che dal Settecento domina la valle della Kolymbethra, sul ciglio del versante opposto al Tempio dei Dioscuri, interessato da un importante restauro curato dal FAI che ne ha permesso l’apertura al pubblico lo scorso dicembre.