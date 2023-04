Sicily Football Cup, l’Athena chiude in semifinale

C’erano anche i “pulcini” dell’Athena di Giovanni Sorce al “Sicily Footbal Cup” che si è disputato nei comuni di Patti, Brolo, Capo D’Orlando, Piraino.

L’avventura, per i ragazzi guidati da Marco Fragapane, Ciccio Rocco e Dario Tascarella si è conclusa “soltanto” in semifinale in virtù della sconfitta subita contro il Calcio Sicilia nelle battute finali e su calcio di rigore.

Il torneo, giunto alla V edizione, ha registrato il suo boom di presenze: 76 società, 167 squadre e oltre 3000 atleti in rappresentanza non solo del territorio regionale e nazionale, ma anche di delegazioni estere provenienti da ben 12 Stati europei, tra cui l’Italia, Albania, Estonia, Finlandia, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Malta, Romania, Slovacchia e Svezia.

Numeri altisonanti, avvalorati dallo spessore delle compagini presenti ai nastri di partenza dell’evento. Ben 27 le società professionistiche tra cui Roma, Lazio, Bologna, Cagliari, Olympiacos, Ckuj, Djurgarden, West Bromwich, Albion, Wigan, Reggina, Perugia, Palermo, solo per citare alcuni dei club internazionali che hanno accettato l’invito.

L’Asd Athena è stata inserita nel girone A insieme alla A.S. Roma, Perugia, Kirkop (Malta), Forese (Tp), Accademia Messina.

Un percorso importante, quello dei giovani agrigentini, che hanno affrontato nel primo turno, vincendo, la Forese e l’Accademia Messina ed i maltesi del Kirkop e uscendo sconfitte contro le “corazzate” Roma e Perugia.

In semifinale, dopo la clamorosa vittoria sui pari età del Bologna con reti di Fragapane e Chiarelli, una rete nel finale ha interrotto il cammino dei biancazzurri.

In casa Athena c’è comunque tanta soddisfazione per il brillante cammino dei piccoli calciatori guidati sapientemente dal tecnico Marco Fragapane, coadiuvato dai collaboratori Ciccio Rocco e Dario Tascarella, che testimonia l’ottimo lavoro della società a partire dall’attività di base.

E’ stata un’ottima vetrina per i giovani talenti agrigentini che si sono messi in mostra davanti a blasonati club professionistici. In particolare tra questi, il giovane promettente Rosario Scarano ha ricevuto apprezzamenti da parte del Cagliari Calcio e non si esclude che prima della prossima stagione venga contattato per uno stage.

Ecco i calciatori che si sono contraddistinti in questa manifestazione: Tascarella, Scarano, Alletto, La Mendola, Chiarelli, Fragapane, Rocco, Diliberto, Di Blasi e Piscopo.