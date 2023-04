Sicurezza stradale, il Codacons dona 20 sacchi di bitume a freddo al Comune di Agrigento

Il responsabile regionale per la trasparenza degli Enti Locali dell’associazione dei consumatori, Giuseppe Di Rosa ha donato, così come annunciato qualche settimana fa, al Comune 20 sacchi di bitume a freddo per eliminare le buche stradali troppo pericolose sopratutto per i mezzi a due ruote. Oggi la consegna presso il deposito dello stadio Esseneto. “Ci rendiamo conto che è una piccola goccia nell’oceano. Va detto, sottolinea Di Rosa, che vogliamo dare un segnale alla città e all’Amministrazione, che dovrebbe fare meno feste e festini e interessarsi di più alla sicurezza stradale e alla sicurezza dei cittadini”.