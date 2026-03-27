Agrigento

Sit-in della comunità sorda ad Agrigento: “Vogliamo la nostra sede, non siamo cittadini di serie B”

Sit-in davanti la prefettura della comunità sorda: "Non siamo cittadini di serie B. Siamo uguali a tutti e vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati”

Pubblicato 11 minuti fa
Da Irene Milisenda



“Vogliamo chiarimenti in merito alla mancanza di un locale e di uno sportello per l’accessibilità in lingua dei segni italiana presso l’Ente Nazionale Sordi della Sezione Provinciale di Agrigento nonostante siano dati i contributi pubblici dalla Regione Sicilia. La Sede è chiusa da oltre un anno e 3 mesi”. 

Sono queste le motivazioni che hanno spinto la  comunità sorda di Agrigento a protestare davanti la Prefettura. “Il sit-in è un diritto per noi Sordi di Agrigento e noi vogliamo la sede che ci  spetta. Non siamo cittadini di serie B. Siamo uguali a tutti e vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati”, dichiarano.

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