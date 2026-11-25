Un’operazione lampo, condotta in sinergia tra i reparti della Compagnia Carabinieri di Giarre, ha permesso di recuperare un’auto rubata e assicurare alla giustizia il responsabile, al termine di un’animata notte di controlli sul territorio giarrese. Tutto ha avuto inizio durante un ordinario servizio perlustrativo notturno, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Giarre ha sorpreso un individuo mentre armeggiava, con fare sospetto, attorno a un’autovettura regolarmente parcheggiata in Piazza Fleming nel Comune di Mascali. L’occhio esperto dei militari ha consentito di riconoscere immediatamente l’uomo, un 34enne residente a Santa Venerina già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici, peraltro sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. e di dimora nel Comune di residenza durante le ore notturne. Alla vista dei Carabinieri, il malvivente è balzato fulmineamente nell’abitacolo e si è lanciato in una corsa spericolata in direzione di Giarre, effettuando sorpassi azzardati e superando un semaforo rosso pur di seminare la gazzella dell’Arma che gli intimava l’alt con sirene e lampeggianti.

Nonostante il fuggitivo fosse riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce tra le strade secondarie dopo un inseguimento di diversi chilometri, gli operanti hanno immediatamente diramato le note di ricerca alla Centrale Operativa e alle pattuglie in circuito. Grazie al coordinamento radio, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Santa Venerina, ricevuta la comunicazione, ha raggiunto l’abitazione del 34enne, confermando attraverso ripetuti controlli la sua assenza. I militari hanno predisposto un servizio di osservazione in modalità discreta appostandosi nelle immediate vicinanze dello stabile. Mentre la pattuglia perlustrava le vie limitrofe, l’auto rubata è stata trovata parcheggiata a breve distanza dalla dimora dell’indagato, con le luci di posizione ancora accese. Un contestuale controllo presso l’abitazione, ha permesso, questa volta, di sorprendere il fuggitivo in casa, in condizione del tutto incompatibili con il riposo notturno. I successivi controlli sul veicolo hanno confermato l’effrazione della serratura e la manomissione del blocco d’accensione, portando inoltre al rinvenimento e al sequestro di una centralina elettronica decodificata collegata al motore, strumento utilizzato per avviare il mezzo. L’autovettura recuperata, è stata restituita alla legittima proprietaria. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 34enne è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.