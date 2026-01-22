Agrigento

Sorpresi a rubare alcolici nel locale distrutto dal maltempo, due arresti a San Leone 

È accaduto la scorsa notte nel chiosco “La Perla”, sul lungomare di San Leone. Una vera e propria azione di sciacallaggio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si sono intrufolati nel locale danneggiato pesantemente dal ciclone Harry nel tentativo di rubare bottiglie di alcolici. Una vera e propria azione di sciacallaggio. In manette sono finiti due tunisini, adesso collocati ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria. È accaduto la scorsa notte nel chiosco “La Perla”, sul lungomare di San Leone.

Provvidenziale l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile che, proprio in quel momento , stava perlustrando la zona. I due indagati hanno tentato una improbabile fuga venendo subito dopo raggiunti e arrestati dai militari dell’Arma. 

