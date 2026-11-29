È di oltre quaranta multe il bilancio di un mirato controllo effettuato dagli agenti della polizia locale di Agrigento nei pressi degli istituti scolastici del centro cittadino. Una linea dura che ha interessato principalmente le minicar, i veicoli leggeri che però sono equiparati – per quanto riguarda la sosta – ad auto vere e proprie. I vigili, infatti, hanno accertato il parcheggio di queste minicar in stalli dedicati ai motocicli e, dunque, senza alcun titolo.