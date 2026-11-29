La bara avvolta da un cuscino di rose, la chiesa gremita. Parenti, amici, colleghi di lavoro e conoscenti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Federica Parrinelli, morta a soli 23 anni in un tragico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore lungo la strada provinciale 4. Valguarnera si stringe intorno ai familiari di Federica tra lacrime, commozione e tristezza.

Federica era al volante della sua Toyota Yaris quando, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un altro veicolo. Non c’è stato nulla da fare. La 23enne stava andando a lavorare, faceva la commessa in un negozio dell’Outlet di Dittaino. Era pure una brillante studentessa, al quarto anno di Scienze della formazione all’Unikore di Enna.