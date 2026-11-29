Lo scorso aprile era stato arrestato dai carabinieri che, a margine di una perquisizione domiciliare, gli trovarono in casa cinquanta grammi di hashish, sei grammi di cocaina e oltre mille euro in contanti. Salvatore Bonacasa, 28 anni, di Menfi, finisce adesso a processo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane sarà processato con il rito abbreviato condizionato. Il giudice Dino Toscano, intanto, gli ha revocato la misura dell’obbligo di dimora. Una parte del denaro sequestrato, invece, è stata restituita al giovane poiché è emerso, grazie anche alla testimonianza di un commerciante, che era stata vinta alle slot machines.