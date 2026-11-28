Non solo l’istituto Pirandello di via Acrone, smistato in più scuole ad inizio delle attività didattiche perché – da mesi – lo stabile era ritenuto non sicuro perché ritenuto non sicuro da un punto di vista sismico, ma un quadro più ampio e vasto di situazioni ritenute preoccupanti perché non risponderebbero ai criteri di sicurezza sismica previsti dalle normative.

La questione è emersa nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Ad intervenire sul punto è stata l’assessore ai Lavori pubblici Eleonora Sciortino. “La precedente amministrazione e l’assessore Principato – spiegava – avevano avuto accesso al finanziamento per la verifica delle vulnerabilità sismiche. Noi oggi abbiamo il dato su tutte le scuole e chiaramente riconosco, le rappresento, che c’è un quadro preoccupante per diversi istituti. La vulnerabilità sismica è un coefficiente che viene stabilito normativamente, e che va da 0 a 0,8 come coefficiente inadeguato all’agibilità, diciamo, e poi da 0,8 in poi le strutture scolastiche sono adeguate – ha spiegato ancora -. La norma prevede la chiusura a zero. Dopodiché non ci obbliga alla chiusura, ma ci invita, ci obbliga a una messa in sicurezza. Chiaramente la messa in sicurezza delle scuole, al di là della manutenzione ordinaria, richiede fondi straordinari”.

Ad oggi si sta provvedendo ad intervenire all’istituto “Nuova Manhattan” e per la scuola Garibaldi, mentre per la Pirandello, come noto, il Comune ha dato un incarico a uno strutturista per verificare se la stima fatta dal Libero consorzio sulle condizioni di tenuta sismica dell’edificio fosse corretta o no. Si sarebbero dovuti consegnare i calcoli già nei giorni scorsi, ma è stata data una proroga a chi sta effettuando le verifiche. “Da un punto di vista tecnico – ha detto Sciortino – sembrerebbe che ci siano le condizioni per cui, avendo utilizzato un nuovo metodo di calcolo, dovrebbe essere superato questo coefficiente 0, che effettivamente è un coefficiente che lascia perplessi, perché 0 vuol dire che la scuola in teoria dovrebbe crollare davanti ai nostri occhi, cosa che come scuola, come struttura in muratura, io non paleso. Chiaramente io mi auguro che le risultanze ci consentano di riaprire la Pirandello e poi di andare in una programmazione più lunga per gli interventi di messa in sicurezza”.