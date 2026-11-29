Ha preso ufficialmente il via sabato 28 novembre a Menfi, nella prestigiosa cornice di Casa Planeta, il nuovo percorso di alta specializzazione per “Wine and Oil Experience Manager” promosso dalla Fondazione ITS Academy Sicani. L’iniziativa formativa è finanziata nell’ambito dell’Avviso 36/2026 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana. Il corso vede protagonisti 30 nuovi allievi pronti a intraprendere un percorso altamente qualificante nel mondo vitivinicolo e oleario, due asset strategici fondamentali per l’economia e l’identità culturale dell’Isola. L’obiettivo è formare professionisti capaci di valorizzare le produzioni d’eccellenza, progettare esperienze legate all’enoturismo e all’oleoturismo e promuovere con competenze innovative il patrimonio agroalimentare sul mercato nazionale e internazionale.

Alla giornata inaugurale hanno preso parte il Prof. Giuseppe Di Miceli, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione ITS Academy Sicani, e il Dott. Enzo Arcudia, Presidente dell’”Associazione Sistema Vino”, realtà che gestisce l’immobile di Casa Planeta rappresentando un fondamentale strumento di sviluppo per le imprese del territorio di Menfi. La scelta di avviare le lezioni all’interno di Casa Planeta testimonia la stretta sinergia tra la Fondazione ITS Academy Sicani, le istituzioni locali e il tessuto imprenditoriale. Attraverso una didattica fortemente orientata al mondo del lavoro, laboratori pratici e tirocini in azienda, i 30 corsisti avranno l’opportunità di acquisire competenze tecniche e manageriali direttamente a contatto con una delle aree a più alta vocazione vitivinicola e olearia della Sicilia, rispondendo così in modo concreto al fabbisogno di figure specializzate richiesto dalle imprese del settore.