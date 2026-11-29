Canicattì, era ricercato per violenza sessuale: 66enne arrestato al posto di blocco
Fermato dai carabinieri al posto di blocco, per un controllo stradale di routine, viene fuori che era ricercato per violenza sessuale
Fermato dai carabinieri al posto di blocco, per un controllo stradale di routine, viene fuori che era ricercato per violenza sessuale. È successo a Canicattì dove i militari dell’Arma hanno arrestato un bracciante agricolo di 66 anni. L’uomo si trovava al volante di un’auto intestata alla compagna e pensava di farla franca.
Una volta che i carabinieri gli hanno imposto l’alt ha fornito i documenti ma, da un accertamento più approfondito, è emerso che doveva scontare una condanna residua a due anni e sei mesi poiché ritenuto responsabile di violenza sessuale. Subito sono scattate le manette con il bracciante agricolo che, dopo le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere di Agrigento.