San Leone compie un passo importante sul fronte dell’efficienza dei servizi e della tutela del proprio litorale. Sono stati completati i lavori di sostituzione e potenziamento della rete fognaria lungo il Lungomare Falcone Borsellino e via Nettuno, un intervento strategico commissionato da AICA ed eseguito dalla società 3G Energy S.r.l. di Favara. Un’opera attesa e necessaria, nata dall’esigenza di risolvere le gravi criticità di una condotta ormai obsoleta, soggetta nel tempo a cedimenti e collassi. Una situazione che comportava frequenti interventi di spurgo e l’utilizzo di pompe per assicurare la continuità del servizio.

“Siamo lieti di comunicare una svolta sul lungomare Falcone Borsellino e sulla via Nettuno. Finalmente abbiamo terminato i lavori che hanno riguardato la rete fognaria proprio sul lungomare Falcone Borsellino e su via Nettuno. Una svolta perché attraverso una tecnologia di ultimissima generazione che ci ha permesso una trivellazione orizzontale controllata, siamo intervenuti sui luoghi evitando scavi che potevano interferire con la viabilità. Creando ulteriori disagi alla popolazione servita e anche alle attività commerciali, abbiamo sostituito per intero la condotta su tutto il tratto e quindi finalmente non ci saranno più problematiche che purtroppo in questi anni si sono avvicendate, legate proprio a problemi di rete fognaria, quindi da oggi non ci saranno più. Ringraziamo fortemente sia i cittadini che hanno avuto tanta pazienza perché è stato un intervento che ha dovuto chiudere quel tratto di strada e quindi creato disagi a tutta la popolazione e ringraziamo anche tutte le attività commerciali perché quello è un luogo molto vissuto e sentito da tutti noi agrigentini, ma anche dalla provincia di Agrigento.Vi ringraziamo e ci scusiamo per il disagio che abbiamo arrecato, ma questo comporterà per il futuro l’assenza di problematiche sulla rete fognaria e finalmente una vita corretta per tutti rispetto a problematiche di natura ambientale e igienico sanitaria che non si verificheranno più”, dichiara la Presidente del CdA di AICA, Dott.ssa Danila Nobile.

Con la realizzazione della nuova rete si supera dunque una problematica strutturale, restituendo maggiore funzionalità e affidabilità al sistema fognario di un’area particolarmente importante per la città, soprattutto durante la stagione turistica. A rendere l’intervento ancora più significativo è stata la scelta di una tecnologia di ultima generazione: la Trivellazione Orizzontale Controllata, conosciuta come sistema No-Dig. Una metodologia che consente di posare le nuove tubazioni nel sottosuolo senza ricorrere allo scavo a cielo aperto dell’intera sede stradale. Una soluzione moderna ed efficace, che ha permesso di contenere l’impatto del cantiere sulla viabilità, limitare i disagi per i residenti e salvaguardare le attività commerciali della zona. Per accelerare le operazioni e rispettare i tempi programmati, le squadre hanno lavorato anche nelle ore notturne. Il cantiere ha interessato punti nevralgici del lungomare: Piazzale Giglia, davanti all’ingresso dell’eliporto, l’area antistante la villetta Sandro Pertini e il tratto di via Nettuno compreso tra il bar La Vela e il piazzale antistante la villetta Sandro Pertini. La nuova condotta è già completata ed entrata in funzione. Il risultato è concreto: vengono superate le criticità che richiedevano continui spurghi e il ricorso alle pompe, con un miglioramento atteso della gestione della rete. Mercoledì 11 novembre è stata riaperta al traffico la strada, nel rispetto del cronoprogramma annunciato. Resta da completare la bitumatura definitiva, che non sarà effettuata nell’immediato. Una scelta dettata da precise esigenze tecniche: occorrerà attendere almeno trenta giorni dalla riapertura, affinché il terreno interessato dagli scavi possa assestarsi naturalmente sotto il passaggio dei veicoli. Soltanto dopo si procederà con la stesura del nuovo asfalto, per garantire un ripristino più solido e duraturo ed evitare avvallamenti e successive riaperture del cantiere. La bitumatura è pertanto prevista, indicativamente, non prima della metà di dicembre. Non si tratta, quindi, soltanto di un intervento di manutenzione, ma di un investimento sulla qualità delle infrastrutture e sulla vivibilità del territorio. Una rete più moderna, una tecnologia capace di ridurre l’impatto dei lavori e una criticità storica finalmente affrontata: elementi che restituiscono valore a un tratto importante del litorale agrigentino e rafforzano l’attenzione verso un servizio essenziale per cittadini, operatori economici e visitatori.

“Un intervento molto complesso perché insiste su un’area geologicamente critica con sottofondo costruito da sabbia sciolta che ha consigliato l’utilizzo di tecniche di intervento diverse rispetto allo scavo tradizionale, nello specifico. È stato ritenuto idoneo l’utilizzo di una trivellazione orizzontale per la posa di circa 180 m nuovo collettore fognario da 500.I noltre, sempre per le caratteristiche geologiche del sito, è stato necessario laddove. Abbiamo realizzato i nuovi pozzetti di raccolta delle acque reflue, una protezione degli scavi tramite una paratia di pali. Quindi un intervento complesso, difficile però, che ha consentito finalmente di risolvere un problema storico che ha interessato il lungomare, la zona di San Leone, una zona in cui sono stati negli anni addietro anche dal precedente gestore, effettuati diversi interventi. Questa volta AICA ha deciso di farne uno che sia risolutivo della problematica di collettamento dei reflui fognari prodotti nella località San Leone a agli impianti di trattamento”, ha dichiarato il Direttore Generale di AICA, Ing. Francesco Fiorino.