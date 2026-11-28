Non soltanto un momento di sensibilizzazione, ma un’occasione per ascoltare esperienze, affrontare situazioni concrete e riflettere su quanto ancora resta da fare. Si è svolto questa mattina, al Circolo dei Nobili di Agrigento, l’incontro “Mai più sole”, dedicato al tema della violenza contro le donne e promosso dai coordinamenti cittadini di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, guidati rispettivamente da Paola Antinoro e Gabriele Navarra.

Ad aprire i lavori è stata l’avvocato Antinoro. Sono quindi intervenuti per i saluti e un contributo al dibattito il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Adriano Barba, Daniela Marchese Ragona, responsabile del Dipartimento Cultura e Tutela delle Vittime di Violenza, e Rosalia Sgarito, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità e Politiche contro ogni forma di violenza. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Margherita Trupiano.

Sono intervenuti Andrea Palermo, commissario capo della Polizia di Stato, gli avvocati Giuseppe Barba e Lidia Macaluso, quest’ultima componente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, Antonella Gallo Carrabba, coordinatrice del Centro Antiviolenza Telefono Aiuto, e Laura Vento, consigliera comunale, presidente della V Commissione consiliare e responsabile della comunicazione della Fortitudo. In videocollegamento è intervenuta anche Carolina Varchi, deputata nazionale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia

Non sono mancati passaggi particolarmente intensi e momenti di forte coinvolgimento emotivo. Tra le testimonianze che hanno suscitato maggiore attenzione quelli del commissario capo Andrea Palermo, dell’avvocato Giuseppe Barba e di Antonella Gallo Carrabba. Esperienze e competenze diverse che hanno riportato il confronto alla realtà quotidiana di chi subisce violenza, alle difficoltà che spesso accompagnano la richiesta di aiuto e alla necessità di garantire risposte tempestive ed efficaci.

A concludere l’incontro è stata l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, con un intervento particolarmente sentito e partecipato.

Dalla mattinata è emersa soprattutto la necessità di non fermarsi alle parole. Riconoscere i segnali, rompere il silenzio, offrire protezione e accompagnare le donne che chiedono aiuto sono passaggi fondamentali di un percorso che richiede il coinvolgimento di tutti. Perché dietro ogni storia di violenza c’è una persona che non può essere lasciata sola.