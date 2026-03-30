Agrigento

Sosta selvaggia, record di multe in una sola serata ad Agrigento  

Auto parcheggiate in stalli riservati agli scooter, sopra le strisce pedonali, in prossimità di curve o sui marciapiedi

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Oltre ottanta contravvenzioni elevate nella sola serata di sabato per “sosta selvaggia”. È quasi un record ad Agrigento dove sono entrati in azione gli agenti della polizia locale, impegnati a verificare il rispetto delle norme del codice della strada.

Lo scenario – soprattutto nei pressi della zona della movida – non è stato dei più confortanti: auto parcheggiate in stalli riservati agli scooter, sopra le strisce pedonali, in prossimità di curve o sui marciapiedi. Il risultato è stato di 80 multe elevate tra le piazze Aldo Moro, Marconi e Vittorio Emanuele, l’area attorno a Porta di Ponte e le vie Pirandello, Empedocle, Acrone, Imera e Viale della Vittoria. 

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