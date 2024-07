“Sostegno ad aziende in difficoltà”, siglato protocollo tra Prefettura e Inps

Martedì 23 luglio, presso il Palazzo del Governo di Agrigento, è stato sottoscritto – in ottica di piena ed efficace collaborazione interistituzionale – un Protocollo operativo tra La Prefettura di Agrigento e la Direzione Provinciale dell’INPS, in materia di sostegno alle realtà economiche maggiormente in difficoltà.

L’iniziativa in parola – fortemente voluta dal Prefetto Filippo Romano e dal Direttore Peppino Fabio Segreto, sotto il coordinamento del Consigliere di Prefettura Michelangelo Sardo – si propone l’ambizioso obbiettivo di creare una best practice, che veda i due Uffici impegnati, in un continuo confronto, a fornire concrete risposte mitigatorie a eventuali situazioni di sofferenza aziendale.

L’idea nasce, anche e non solo, a seguito dei riverberi economici che, soprattutto nel comparto agricolo, si riscontrano a causa della severa emergenza idrica che sta interessando questo ambito provinciale. Operativamente, l’INPS sarà chiamata a far parte – ogni qualvolta la Prefettura dovesse ritenerlo necessario – dei diversi tavoli che prenderanno vita sul tema in parola.