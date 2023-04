Sport e giovani, al Palamoncada la Fortitudo School Cup

La Fortitudo Moncada Agrigento torna a dare spazio agli studenti delle scuole. Al PalaMoncada di Porto Empedocle si è svolta la sesta edizione della Fortitudo School Cup, un torneo di pallacanestro organizzato dalla Fortitudo Basket, a cui hanno preso parte le squadre di quattro istituti superiori di Agrigento: l’ITET Sciascia, il Liceo Classico Empedocle, il Liceo Leonardo e il Liceo Politi.La manifestazione rappresenta un momento importante per le scuole coinvolte, un ritrovarsi festoso e gioioso all’insegna dello sport sano e competitivo. “Vogliamo utilizzare questo palazzetto non solo per la nostra squadra ma come uno strumento sociale per tutti i ragazzi che si vogliamo avvicinare a questo sport e vedere tutti questi studenti che oggi hanno riempito gli spazi è davvero bello”, ha dichiarato Gabriele Moncada presidente della Fortitudo Agrigento. Ad aggiudicarsi il primo posto il Liceo Leonardo di Agrigento diretto dalla dirigente scolastico Patrizia Pilato.