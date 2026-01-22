“Sport illumina”, una nuova area ricreativa a Monserrato

Dopo avere consumato l’ultimo e definitivo passaggio che di fatto aprirà le porte al cantiere. La giunta di Palazzo dei Giganti a fine Dicembre ha approvato, in termini di fattibilità tecnica ed economica, il progetto “Sport Illumina” che diventerà realtà nella frazione di Monserrato. La consegna dell’area avverrà nei prossimi giorni alla presenza dei funzionari del Ministero e del Comune di Agrigento. Si tratta di playgruond modulari, inclusivi e riconoscibili, con l’integrazione di diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative. Ad ospitarli, Viale Monserrato. A darne notizia è l’Assessore ai Quartieri, Marco Vullo, che esprime grande soddisfazione per la conclusione positiva dell’iter, sugellata dal lascia passare arrivato dal Ministero per lo Sport e i Giovani che ha promosso l’iniziativa, ideata da Sport e Salute S.p.A. che ne curerà la realizzazione.

“Finalmente ci siamo – afferma Marco Vullo – a breve prenderanno il via i lavori che certamente contribuiranno a rigenerare un territorio che merita, assieme a tutti gli altri quartieri satelliti, attenzione e interesse da parte di chi amministra. La qualità della vita, in termini di servizi e strutture, va migliorata anche nelle frazioni, se vogliamo che la città di Agrigento abbia un orizzonte ad ampio respiro. Ed in questa ottica, il mio impegno è stato e continuerà ad essere costante e prioritario ” – precisa Vullo, il quale avverte la necessità di ringraziare i competenti uffici comunali e i colleghi della giunta, con in testa il Sindaco, “per la condivisione amministrativa del progetto e dell’obiettivo. E vorrei anche esprimere apprezzamento nei confronti dell’ex Assessore allo Sport, per la fattiva collaborazione – evidenzia – durante le prime fasi riguardanti l’indirizzo politico”.

“Per la frazione di Monserrato questo finanziamento – conclude Marco Vullo – rappresenterà una significativa opportunità di rigenerazione urbana, ma anche e soprattutto importanti momenti di aggregazione, di sano divertimento e di crescita sociale attraverso le attività che ruotano attorno allo sport e alle pratiche ricreative”.