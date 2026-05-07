Fuga in auto con 100 grammi di cocaina, due arresti

Li hanno notati aggirarsi con fare sospetto nel centro abitato di Aci Catena e, insospettiti dai loro movimenti, hanno deciso di seguirli discretamente fino a Catania. È così che i Carabinieri della Stazione di Guardia Mangano, al termine di un mirato servizio di osservazione, hanno arrestato 2 uomini e ne hanno denunciato un altro, tutti ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti sono accaduti nel pomeriggio, quando i militari dell’Arma hanno intercettato i tre, un 45enne, un 40enne e un 34enne, tutti residenti ad Aci Catena, mentre uscivano da un’abitazione del paese e si allontanavano a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I tre uomini, pregiudicati, non sono passati inosservati ai Carabinieri che hanno, quindi, avviato un discreto pedinamento, seguendo la loro auto fino a Catania dove, nel quartiere Cibali, ha imboccato una stradina. Per evitare di essere visti, i militari si sono dovuti allontanare, perdendo di vista la berlina ma, ritenendo probabile un rientro verso la zona di residenza, gli investigatori hanno subito predisposto un servizio di attesa lungo le principali arterie stradali, con l’ausilio di altre pattuglie. L’intuizione si è rivelata esatta: poco dopo, infatti, l’auto è ricomparsa all’incrocio tra viale Andrea Doria e via Santa Sofia e i Carabinieri sono intervenuti per bloccarla.

È proprio in quel momento, però, che il 46enne ha tentato una precipitosa fuga a piedi lungo via Santa Sofia, in una fascia oraria caratterizzata da intenso traffico cittadino. L’inseguimento si è protratto, perciò, tra i veicoli fermi in coda, mentre l’uomo cercava di dileguarsi approfittando della confusione della circolazione. Durante la corsa, il fuggitivo ha anche lanciato nel cortile di un’abitazione una busta in plastica, subito recuperata dai Carabinieri, che conteneva due involucri di cocaina, parte in pietra e parte in polvere, per un peso complessivo di 104 grammi. Dopo pochi metri, l’uomo è stato comunque raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

Messi in sicurezza i tre, gli investigatori hanno organizzato perquisizioni presso le loro abitazioni, sequestrando bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e appunti ritenuti riconducibili all’attività di spaccio. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,il 45enne e il 40enne sono stati arrestati mentre per il 34enne è scattata la denuncia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il più grande del gruppo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.