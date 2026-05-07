Lavoratore in nero in un albergo, sospesa attività

Nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio e di contrasto al lavoro sommerso, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni la Punta, operando congiuntamente al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, hanno effettuato un’ispezione presso una struttura ricettiva operante nel territorio puntese. Nel corso delle verifiche, i militari hanno sottoposto a controllo un albergo gestito da un 61enne catanese, svolgendo accertamenti che hanno consentito di identificare tre lavoratori dipendenti, uno dei quali risultato impiegato “in nero”, ovvero privo di regolare contratto di assunzione.

A seguito delle violazioni riscontrate, al legale rappresentante della società è stata contestata una maxi sanzione per lavoro nero per un importo complessivo di 1.801 euro. Contestualmente sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 4.450 euro ed è stato emesso il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008. L’intervento ha, inoltre, consentito il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assistenziali omessi, a tutela dei diritti dei lavoratori e della regolarità del sistema economico.

L’operazione conferma la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, una pratica che altera la concorrenza tra imprese, sottrae risorse allo Stato e, soprattutto, espone i lavoratori a condizioni di precarietà e mancanza di tutele fondamentali in materia di sicurezza, assistenza e dignità professionale. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione ai settori maggiormente esposti al rischio di irregolarità occupazionali.