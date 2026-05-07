Siracusa

Colpisce 52enne con un’accetta per un debito non pagato, arrestato per tentato omicidio

Alla base dell’aggressione vi sarebbe una questione di debiti non saldati dalla vittima al 45enne che avrebbe eseguito lavori, mai pagati, di sistemazione di un mezzo agricolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Sortino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per tentato omicidio, un operaio 45enne di Sortino, con precedenti di polizia per lesioni personali ed estorsione. Questa mattina, intorno alle ore 8.00, in Sortino, Viale Mario Giardino, proprio nei pressi della Stazione Carabinieri, il 45enne, dopo avere rincorso un conoscente, operaio, 52enne, lo ha colpito ripetutamente con un’accetta ferendolo al busto e agli arti superiori.

I Carabinieri, di servizio in caserma, attirati dalle urla della vittima che aveva cercato di fuggire all’aggressore correndo verso l’ingresso della Stazione, sono tempestivamente intervenuti unitamente al personale sanitario del 118. L’aggressore, che nel frattempo si era allontanato a piedi, sentendosi braccato, si è consegnato pochi minuti dopo ai Carabinieri che lo avevano già identificato grazie ad alcune testimonianze e lo stavano cercando. La dinamica dell’evento, particolarmente cruenta, è stata confermata dalla visione dei filmati della videosorveglianza presenti. 

Alla base dell’aggressione vi sarebbe una questione di debiti non saldati dalla vittima al 45enne che avrebbe eseguito lavori, mai pagati, di sistemazione di un mezzo agricolo. Il 52enne, anch’egli di Sortino, non in pericolo di vita, è stato trasportato prima al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Augusta e successivamente trasferito all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Cavadonna come disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa che coordina le indagini.  L’arma, un’accetta con lama di circa cm 9, è stata sequestrata.

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